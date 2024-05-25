«Динамо» упустило чемпионство, проиграв в гостях «Краснодару» в матче 30‑го тура РПЛ
Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче заключительного тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 52‑й минуте забил колумбиец Джон Кордоба.
В концовке второго тайма у «Динамо» был удален защитник Сергей Паршивлюк, который получил две желтые карточки.
«Краснодар» с 56 очками финишировал на втором месте, обойдя по дополнительным показателям «Динамо» (56), которое финишировало третьим.
Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который дома победил «Ростов» (2:1).
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2023-24. ТУР 30
«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Кордоба, 52.
Удаление: Паршивлюк, 89.