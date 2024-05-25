Сафонов: в душе каждый надеялся на осечку «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над московским «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги поделился эмоциями от итогового второго места «быков» в турнирной таблице чемпионата.

«Радостно, что занимаем второе место первый раз в истории. Второе же? (улыбается) Наверное, в душе каждый надеялся на осечку «Зенита», — передает слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.