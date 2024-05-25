«Зенит» и Сергей Семак продлили контракт на пять лет

Новой контракт был подписан на «Газпром Арене» по завершении чемпионата России сезона-2023/24, соглашение рассчитано на пять лет — до конца сезона-2029/2030.

«Вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава. «Зенит» Семака — это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в «Зените» был совершён качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет. Сине-бело-голубые в течение ближайших пяти сезонов продолжат ставить перед собой самые высокие задачи и развиваться. ФК «Зенит» и главный тренер благодарят каждого, кто остался верен нашим цветам и эмблеме, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой. Вместе нас ждут новые победы", — говорится в сообщении клуба.