Появились подробности о трансфере российского вратаря в ПСЖ

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов оказался близок к переходу во французский ПСЖ. Подробности о трансфере приводит «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, клубы достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни 25-летний футболист отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французами пятилетний контракт. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, она будет выплачена в рассрочку.

Об интересе ПСЖ к Сафонову сообщалось 22 мая. Как стало известно Legalbet, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера.

Вратарь «Краснодара» Сафонов отреагировал на слухи о переговорах с «ПСЖ»

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.