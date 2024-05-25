Тюкавин объяснил поражение «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:1).

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«Я бы не сказал, что мы перегорели. «Краснодар» нёсся, им ничего не оставалось делать. Они — молодцы. Их стадион гнал вперед Как мы могли не верить в победу? Если бы мы не верили, то смысл сегодня играть этот матч? Мы верили, но удача сегодня была не на нашей стороне. Ни о каком проклятье не слышал», – приводит слова Тюкавина «Чемпионат.com».

Также Тюкавин отметил, что этот сезон для бело-голубых можно оценить по пятибалльной шкале на четыре с плюсом.

«Динамо» уступило «Краснодару» в последнем туре РПЛ-2023/24 и упустило лидерство в турнирной таблице. Московский клуб завершил турнир на третьем месте с 56 очками, пропустив вперед «Зенит», который победил «Ростов» и с 57 очками стал обладателем золотых медалей. Вторым стал «Краснодар», в активе которого также 56 очков, по дополнительным показателям.

«Динамо» еще ни разу не побеждало в чемпионатах России. Последняя победа бело-голубых состоялась в 1976 году в чемпионате СССР.