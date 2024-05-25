Роман Ротенберг: «СКА поддерживает «Зенит». Эту эпическую развязку мы ждали всем городом»

СКА поддерживал «Зенит» в борьбе за чемпионство в МИР РПЛ по итогам нынешнего сезона, заявил «Матч ТВ» главный тренер хоккейно команды Роман Ротенберг.

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«Зенит» в субботу в заключительном туре дома победил «Ростов» со счетом 2:1. В параллельном матче «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1). В итоге «Зенит» набрал 57 очков, у «Краснодара» и «Динамо» — по 56. Клуб из Санкт‑Петербурга в шестой раз подряд выиграл золотые медали МИР РПЛ.

— СКА и «Зенит» представляют Санкт‑Петербург, поэтому мы всегда поддерживаем друг друга. Сегодняшнюю развязку ждали вместе со всем городом! А эта концовка получилась эпичной, пришлось отыгрываться, вырывать победу в концовке, находить еще один шанс после отмененного гола Кассьерры. Любую другую команду это могло бы сломить, но только не «Зенит». В этот раз путь наших футболистов к золоту был особенно сложным и остросюжетным. Команда с честью вышла из непростой турнирной ситуации, и особенно символично, что решающая волевая победа была одержана в 99‑й день рождения клуба. Так проявляется истинный чемпионский характер! Шесть чемпионств подряд — это, с одной стороны, доминирование, с другой — результат невероятного труда всех сотрудников клуба от руководства до персонала. Невозможно выиграть шесть золотых медалей, если каждый не выкладывается на максимум. Конечно же, я поздравляю с этим чемпионством руководство клуба, Алексея Борисовича Миллера, ПАО «Газпром», тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и всех болельщиков. Невероятный, сложнейший сезон и заслуженное золото на финише. Теперь у «Зенита» впереди финал Кубка России, будем болеть дальше и верить в золотой дубль, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

«Зенит» выигрывал чемпионат России в сезонах‑2007, -2010, -2011/12, -2014/15, -2018/19, -2019/20, -2020/21, -2021/22, -2022/23, -2023/24. Также на счету клуба победа в чемпионате СССР‑1984. Сегодня, 25 мая, «Зениту» исполнилось 99 лет.

«Зенит» в Суперфинале Кубка России 2 июня сыграет в «Лужниках» с «Балтикой».