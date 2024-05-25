В «Спартаке» объяснили, что случилось с Литвиновым

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» сообщила NEWS.ru, что полузащитник Руслан Литвинов получил травму лицевого отдела черепа в игре против «Оренбурга». Матч 30-го тура Российской премьер-лиги завершился вничью.

У Литвинова перелом одной из костей лицевого отдела черепа. Восстановление займет примерно три недели, — уточнили в «Спартаке».

Игра прошла в Оренбурге 25 мая. Литвинов получил травму во втором тайме. Футболист пострадал от удара локтем со стороны игрока «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. Между спортсменами шла верховая борьба за мяч.

Игрок «Спартака» не смог доиграть матч. Литвинова пришлось заменить.

Россиянам ранее рассказали о частой травматизации при занятиях контактными видами спорта. Травматолог-ортопед Александр Шелепов отметил, что наибольшее количество повреждений врачи диагностируют у людей, которые играют в хоккей, футбол или баскетбол.

Также травмироваться можно при игре в регби и другие контактные виды спорта. Прыжки на батуте, теннис, волейбол, а также спуск по лестнице при выходе из автомобиля и даже ровная поверхность могут привести к таким последствиям.