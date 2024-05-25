27-летний вингер «Аль-Хиляля» Малком поздравил «Зенит» с чемпионством в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Поздравляю! Давай «Зенит»!» — пишет Малком в социальной сети.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, отметившись 42 голами и 24 результативными передачами. В нынешнем сезоне Малком принял участие в 48 матчах во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами.