"ПСЖ" обыграл "Лион" и завоевал Кубок Франции

"ПСЖ" одержал победу над "Лионом" и завоевал Кубок Франции. Встреча, которая состоялась на стадионе "Пьер-Моруа" во французском городе Вильнёв-д'Аск, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Луиса Энрике. Парижский клуб открыл счет в матче на 22-й минуте, отличился Усман Дембеле, которому ассистировал Нуну Мендеш. Через 12 минут Фабиан Руис сделал счет 2:1.

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"Лион" сумел отыграть только один мяч: на 55-й минуте отличился Джейк О'Брайен с передачи Райана Шерки. Стоит отметить, что полный матч отыграл нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который после завершения сезона-2023/24 покидает парижскую команду. Однако отличиться результативными действиями он не сумел. "ПСЖ" выиграл также чемпионат Франции. За 34 тура парижская команда набрала 76 очков, не оставив соперникам шансов на титул.

Отрыв от ближайшего преследователя - "Монако" - составил девять очков. "Лион" оказался на шестой позиции. Команда набрала 53 очка. Эта позиция в турнирной таблице чемпионата Франции позволила команде квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.