Губерниев отреагировал на оскорбления Песьякова за пропущенный гол от "Зенита"

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев во время работы в студии «Матч ТВ» высказался об оскорблениях голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, которые он получает в связи со своей ошибкой в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

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При счете 1:1 Песьяков допустил ошибку и пропустил мяч, который в сетку его ворот отправил игрок «Зенита» Артур.

«Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки», — заявил Губерниев.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак пристыдил руководство российского футбола.