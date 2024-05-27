Экс-вратарь сборной России оценил шансы Сафонова стать основным голкипером ПСЖ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова завоевать место в основном составе парижского ПСЖ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Экс-игрок допустил такое развитие событий.

«Ничего невозможного нет. Возможно и какие-то форс-мажорные ситуации: травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», — заявил Филимонов.

Россиянин добавил, что его соотечественник соответствует уровню ПСЖ и рекомендовал ему попробовать свои силы за рубежом.

«В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной», — заявил Филимонов.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни 25-летний футболист отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французами пятилетний контракт.