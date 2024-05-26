«Ростов» официально объявил об уходе Песьякова из клуба

Пресс-служба «Ростова» объявила, что 35-летний вратарь Сергей Песьяков покидает команду. Контракт футболиста заканчивается 30 июня 2024 года.

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«Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Ростова».

Песьяков присоединился к команде летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Напомним, ранее появлялась информация, что Песьяков может присоединиться к самарским «Крыльям Советов».

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место.