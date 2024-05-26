«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче национального чемпионата против «Шэньчжэнь Пен Сити».

Игра завершилась минимальной победой подопечных Слуцкого со счетом 1:0. После этой игры шанхайский клуб набрал 36 очков и закрепился на лидирующей строчке в турнирной таблице местной Суперлиги.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.