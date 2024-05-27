Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить в заключительном матче сезона саудовской Про-Лиги

Сегодня, 27 мая 2024 года, закончился матч последнего, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

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В составе «Аль-Насра» дубль на свой счёт записал звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, также отличились Абдулрахман Гариб и Мешари Аль-Немер. Гости ответили точными ударами Фархаха Аль-Шамрани и Фабиньо.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 82 очка и занял второе место. «Аль-Иттихад» после 34 матчей саудовской Про-Лиги заработал 54 очка и стал пятым.

В параллельной игре встречались «Аль-Вахда» и «Аль-Хиляль», который досрочно в этом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».