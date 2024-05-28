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Вратарь Сафонов: "Краснодар" принял Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов заявил, что команда приняла нового тренера команды Мурада Мусаева, передает «РБ Спорт».

Вратарь Сафонов рассказал, как «Краснодар» принял тренера Мусаева
© РИА Новости
«Каждый тренер привносит что-то свое. Глупо ожидать, что Мусаев будет играть как Ивич. Команда приняла Мусаева. Мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но мы все исправим на сборах», — сказал Сафонов.

«Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, занял второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

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