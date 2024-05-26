Личка признан лучшим тренером в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признан тренером сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

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Напомним, с 2020 года Марцел Личка возглавлял «Оренбург». Летом 2023 года чешский специалист возглавил столичное «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. Соглашение может быть продлено в ближайшее время.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.