Гол Тюкавина признан лучшим в минувшем розыгрыше РПЛ

Гол форварда Константина Тюкавина в матче 27-го тура "Динамо" - "Сочи" был признан лучшим мячом в сезоне 2023/24. В воскресенье 26-го мая прошла церемония награждения "Герои РПЛ", приуроченная к окончанию футбольного сезона 2023/24 в России. Среди прочего, на мероприятии был выбран лучший гол минувшего сезона. По результатам голосования, лучшим голом РПЛ в сезоне 2023/24 был признан гол форварда "Динамо" Константина Тюкавина в ворота "Сочи" в 27-м туре РПЛ.

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Напомним, Тюкавин в начале второго тайма того матча Константин Тюкавин сыграл "в стенку с защитником "Динамо" Сергеем Паршивлюком, после чего развернулся и отправил пяткой мяч в ворота "Сочи". "Динамо" тогда победило со счетом 3:2.

Всего на счету Тюкавина 15 забитых мячей и 10 результативных передач за "Динамо" в минувшем сезоне РПЛ. Форвард выходил на поле во всех 30-ти матчах сезона. "Динамо" завершило сезон на 3-й строчке с 56-ю очками. Отставание от выигравшего титул "Зенита" - 1 очко.