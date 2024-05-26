СМИ: Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» в 2025 году

Пеп Гвардиола не планирует оставаться в «Манчестер Сити» на сезон-2025/26.

© Sports.ru

Источники Daily Mail считают, что ближайший год станет для главного тренера последним в команде. При этом руководство хотело бы испанца сохранить и готово заключить с ним долгосрочный контракт.

Отмечается, что «горожане» займутся поиском преемника Гвардиолы. В числе вариантов называется Мичел Санчес из «Жироны», тоже принадлежащей City Football Group.

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством были завоеваны шесть титулов чемпионов Англии.