Хави подвел итоги своей работы в «Барселоне» после прощального матча

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги своей работы после последнего матча у руля клуба. В последнем матче Хави на посту главного тренера «Барселона» обыграла «Севилью» со счётом 2:1.

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«Для меня было бы честью когда-нибудь снова возглавить клуб всей моей жизни. Я хочу поблагодарить игроков за их преданность делу. Они очень хорошо тренировались, и я ухожу с этим чувством. Мы не выиграли титулы в этом сезоне, потому что не показали хороших результатов в четырёх или пяти матчах. Нам не повезло, и мы не смогли соревноваться. Мы хорошо выступали на протяжении большей части сезона. Мы не выиграли титулы в этом сезоне, потому что не показали хороших результатов в четырех или пяти матчах. Нам не повезло, и мы не смогли соревноваться. Мы хорошо выступали на протяжении большей части сезона. Оглядываясь назад, мы видим, что мы страдали, но и получали удовольствие. Это были настоящие американские горки эмоций. Я горжусь своей работой и хотел продолжать», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.