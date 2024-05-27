Глава ВТБ рассказал, как позволил «Газпрому» купить «Зенит»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке» рассказал, что мог стать владельцем петербургского «Зенита» в ходе сделки о покупке Промстройбанка у Владимира Когана в середине 2000-х. Газета.Ru

По словам главы ВТБ, это произошло в 2005 году в ходе сделки по покупке «Промстройбанка», предложение о приобретении «Зенита» высказал владелец банка Владимир Коган. «Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай "Зенит". Я не стал спорить, и "Зенит" перешел "Газпрому"», — рассказал Костин. Lenta.ru

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. ТАСС