Стало известно, кто заменит Сафонова в «Краснодаре»

Футбольный клуб «Краснодар» намерен подписать голкипера казанского «Рубина» Юрия Дюпина, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство «быков» видит в лице 36-летнего вратаря замену капитану Матвею Сафонову, который с большой долей вероятности в ближайшее время официально станет игроком «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт Дюпина с «Рубином» истекает 30 июня 2024 года, после чего тот станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».