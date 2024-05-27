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Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий»

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита»
© Sports.ru

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона РПЛ в шестой раз подряд, набрав 57 очков.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион»», – сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.
Футбол
Дмитрий Медведев
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