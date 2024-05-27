«Ростов» объявил об уходе Дениса Терентьева
Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе Дениса Терентьева. Футболист покинул команду по истечении срока контракта.
«Денис Терентьев покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с игроком был рассчитан до конца сезона-2023/2024. Благодарим Дениса за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба ростовчан.
Напомним, Денис Терентьев провёл за «Ростов» 135 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Напомним, по итогам теперь уже минувшего сезона «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии 1/2 финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».