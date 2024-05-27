Хвича и Сафонов едут в Париж. Главные трансферные новости недели

Ещё новый тренер «Баварии», двойная потеря «Локо», попытки увести из «Спартака» Бабича и российская закупка «Зенита».

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Сезон заканчивается, трансферные новости — появляются. Неизменная классика. Вот самые-самые за последние несколько дней.

Сафонов готовится к переезду в «ПСЖ»

У Кейлора Наваса закончился контракт. Продлевать его не стали. Парижанам понадобился новый дублёр для Джанлуиджи Доннаруммы, и его нашли в Краснодаре. Первым об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову сообщил «Чемпионат». Позже информацию подтвердил и главный мировой инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, в Париже считают россиянина очень талантливым, а переговоры находятся на завершающей стадии. Осталось уточнить последние детали перед заключением сделки.

Предполагаемая сумма трансфера — € 20 млн. Сам голкипер поначалу отшучивался о вероятном переходе, но, похоже, он всё-таки состоится. «Мотя – отличный вратарь. Думаю, ему по силам бороться с Доннаруммой», — для «Чемпионата» благословил Сафонова его партнёр Станислав Агкацев. Поддерживаем!

Миранчук и Жемалетдинов уходят из «Локо»

Здесь уже не слух, а финальные итоги от агента обоих футболистов Вадима Шпинёва после 30-го тура. «Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всём уважении, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, всё узнаете», — привёл слова Шпинёва «СЭ». Интересно, что в апреле от него же было вот такое заявление:

«У Рифата есть желание остаться в «Локомотиве». Будем общаться по контракту ближе к концу сезона. Скорее всего, Жемалетдинов останется в клубе. Но если вдруг что, без команды он не останется».

По новому месту работы Жемалетдинова информации пока нет. А вот Миранчук, похоже, станет одноклубником Магомеда Оздоева в ПАОКе. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. Если верить его словам, там игрок будет зарабатывать € 1,4 млн в год и сразу же получит € 1 млн подъёмными. Шпинёв, правда, информацию отрицает:

«Информация про ПАОК – глупости».

Ждём официального объявления.

Алонсо покидает «Краснодар». Вероятная замена — защитник «Сочи»

Решение принято. 31-летний защитник уже попрощался с клубом: «Спасибо за всё, «Краснодар», — написал Алонсо на своей странице в соцсети. По сведениям портала Goal, Хуниор вернётся в бразильский «Атлетико Минейро» за сумму около € 1,2 млн. Там, к слову, выступают бывший армеец Бруно Фукс и легендарный экс-зенитовец Халк, так что парагвайцу будет с кем обсудить чемпионат России.

«РБ Спорт» сообщил, что краснодарцы присмотрели замену Хуниору в вылетевшем из РПЛ «Сочи». Речь о словенце Ванье Дркушиче.

«Сейчас на рынке Дркушич — интересный игрок. Безусловно, «Краснодар» — отличный клуб. Но сможет ли он там оказаться, это вопрос», — сказал агент футболиста Младен Ратковица «Чемпионату».

Ванья решит карьерный вопрос после Евро-2024.

«Если честно, не знаю, какая будет ситуация. На данный момент я полностью сфокусирован на предстоящем чемпионате Европы. Планирую, что после турнира приму решение о будущем. Но в футболе никогда не знаешь, что будет», — сообщил словенец Metaratings.

Бабича уведут из «Спартака»?

СМИ отправили спартаковского защитника аж в двух направлениях — на родину и в Саудовскую Аравию. Sportal написал, что серб вернётся в «Црвену Звезду». А заодно отметил, что переговоры уже прошли — и успешно. Далее «СЭ» сообщил, что у «Спартака» есть предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Такой вот разброс. Meridian Sport успокоил спартаковских болельщиков — лидера обороны красно-белых никто отпускать не собирается.

Ситуацию разрулил сам Бабич:

«Конечно, я хочу продолжать играть за «Спартак». У меня контракт с клубом», — рассказал он «СЭ».

И это логично: в Москве у защитника всё получается. Переходил он явно не для одного сезона в РПЛ, а вариантов с европейскими грандами нет — смысл менять место работы?

«Зенит» заберёт двух воспитанников «Краснодара»?

Петербуржцам давно не хватает в составе классных россиян. Но работа в этом направлении ведётся. Телеграм-канал «Мутко против» выдал инсайд: «Зенит» вскоре подпишет вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. Несмотря на вылет калининградцев из РПЛ, воспитанник «Краснодара» проявил себя очень здорово, он вытащил множество «мёртвых» мячей. К тому же заканчиваются контракты у Михаила Кержакова и Александра Васютина.

Первый его наверняка продлит, а на второго, по его словам «СДЗД», большой спрос: «Чуть ли не каждые полгода во время трансферного окна есть какие-то запросы из Скандинавии. Этой зимой тоже были, но мы с представителями сразу сказали, что весь фокус сейчас на «Зените». Я чувствую и считаю, что сейчас правильное время быть здесь и доказывать свою состоятельность именно в «Зените». Плюс «РБ Спорт» написал про переговоры с правым защитником «Краснодара» Сергеем Волковым. Цена вопроса — € 5 млн. На фоне постоянных травм Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева интерес вроде бы выглядит оправданным. Хотя у «Зенита» есть и арендованный «Оренбургом» Арсен Адамов.

Сперцян заменит Ройса в дортмундской «Боруссии»?

Эдуарда прошлым летом мечтал заполучить «Аякс». А тут в апреле амстердамцев на дортмундскую «Боруссию» сменил спортивный директор Свен Мислинтат, который вёл переговоры по Сперцяну. Ещё и Марко Ройс с аналогичной позиции команду вскоре покинет. Пазл сложился? Transfermarkt сообщил, что финалист Лиги чемпионов покупку краснодарского армянина реально рассматривает. Metaratings добавил — к этому вопросу вернутся после финала турнира, который пройдёт 1 июня.

«Не хотел бы, чтобы Матвей [Сафонов] или Эдик уходили. Хотел бы, чтобы вокруг них строилась команда. Но, думаю, в случае предложения клуб отнесётся к ним с уважением. И если они захотят уйти – это случится», — высказался для «Чемпионата» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Эти слова явно возникли не на пустом месте. Заменить Ройса в «Боруссии» было бы крайне почётно. И «быки» мешать Сперцяну не собираются. Дело за немцами.

«Барсу» покинут два португальца? Так решил новый тренер каталонцев

Хави всё-таки выгнали из «Барселоны».

«Мы хотели продолжить работу и думали, что она не закончена. Чувства противоречивые. Считаю, что результат хороший. Думаю, мы были на верном пути, но в футболе такое бывает. Решение принимают директора, и они довели это до нас. Мы выиграли два трофея в очень тяжёлой ситуации. Само собой, я желаю «Барселоне» только лучшего. От реакции футболистов у меня мурашки. Всё, что я делал, провоцировало землетрясения, я стал мишенью и не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад и хотели работать. Остаётся смириться», — грустно отреагировал тренер.

Новым рулевым каталонцев станет известный по работе в «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. В его копилке — две победы в Бундеслиге и одна – в ЛЧ. Плюс тот самый матч на «Камп Ноу» с легендарным разгромом сине-гранатовых 8:2. Специалист уже разбирается с трансферами. Например, по слухам Diario Sport, он не рассчитывает на Жоау Феликса и его тёзку Канселу. Судя по всему, их аренды завершатся прощанием, а не выкупом или продлением. Впрочем, полноценно португальцев оформить было бы в любом случае непросто из-за финансовых проблем клуба.

Бен-Йеддер попрощался с «Монако». Его заменит грузин?

Пять лет, 201 матч и множество голов (118, если быть точным) — такое наследие оставил Виссам в княжестве. 30 июня он окажется свободным агентом. Об этом сперва рассказал Фабрицио Романо, а затем официально объявили и монегаски. К забивному нападающему есть интерес в Саудовской Аравии (куда ж без неё?), однако далеко он вряд ли уедет. Le10sport.com, например, отправляет его в «Марсель». Там играет Пьер-Эмерик Обамеянг — дуэт намечается грандиознейший.

Что касается замены Бен-Йеддеру, «Монако», как утверждает RMC Sport, нацелился на 23-летнего грузинского технаря Жоржа Микаутадзе из «Метца», который за 20 игр минувшего сезона настрелял 13 голов. Между прочим, за аутсайдера Лиги 1. Переговоры уже стартовали. Нападающий принадлежит «Аяксу» и отдан им в аренду с правом выкупа. «Метц» собирается активировать опцию выкупа и сразу продать Жоржа монегаскам.

«ПСЖ» готов заменить Мбаппе и нацелился на Хвичу

Мбаппе провёл последний матч за парижан, взял Кубок Франции и готовится к переезду в Мадрид. Разумеется, ему нужна адекватная замена. Ей, судя по всему, станет покупка Хвичи Кварацхелии. Журналист L’Équipe Лоик Танзи узнал, что «ПСЖ» инициировал переговоры и готов предложить «Наполи» € 60 млн. Сумма не выглядит внушительной за столь крутого игрока, пусть он и провёл средний сезон. Особенно сравнивая с прошлогодним. Да и контракт у него до лета 2027-го. Если информация правдива, придётся явно повышать ценник.

La Gazzetta dello Sport вот, к слову, написала об оффере в € 100 млн. Это уже больше похоже на правду. Сафонов, Хвича — если оба переедут в Париж, русскоязычных поклонников у «ПСЖ» заметно прибавится. Потренировавший Кварацхелию в «Локо» Юрий Сёмин уже предвкушает успех грузина на новом месте:

«На сегодняшний день его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде», — сказал он «СЭ». Довольно оптимистично.

Компани возглавит «Баварию»

Мы живём будто в параллельной вселенной. Мюнхенцам отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник, Унаи Эмери, Ханс-Дитер Флик и другие — поднимать «Баварию» желающих мало. Когда ещё такое случалось? Зато согласился упавший в Чемпионшип с «Бёрнли» Венсан Компани. Причём за переход бельгийца, согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, придётся заплатить € 10-15 млн. Переговоры в процессе и близки к завершению. Контракт будет оформлен до 2027 года. Ещё бы его до конца доработать, вспоминая текучку тренеров в Мюнхене.