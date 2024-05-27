В «Ростове» объяснили решение не продлевать контракт с Терентьевым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал «Матч ТВ», почему было принято решение не продлевать соглашение с защитником Денисом Терентьевым.

Ранее пресс‑служба «Ростова» объявила, что 31‑летний футболист покинул команду на правах свободного агента.

— У нас подросла молодежь на этих позициях, в клубе хорошая конкуренция. Поэтому и приняли решение не продлевать контракт. Посовещались, решили, что надо давать дорогу молодым, — сказал Рыскин «Матч ТВ».

Всего на счету Терентьева 135 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач.