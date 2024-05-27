Жирков назвал два главных разочарования сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что считает главным разочарованием сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, «Локомотив» сыграл не лучшим образом. У них хороший состав и подбор игроков. У «Спартака» тоже было все как-то не стабильно», — сказал Жирков.

«Локомотив» занял по итогам сезона четвертое место, набрав 53 очка. «Спартак» оказался на строчку ниже и отстал от «железнодорожников» на три балла.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.