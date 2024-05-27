Отец Сафонова не стал комментировать вероятный переход голкипера в "ПСЖ"

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, отказался комментировать вероятный переход своего сына в «ПСЖ». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я работаю в «Локомотиве-Кубань», у нас есть такая поговорка: «Впереди паровоза бежать нельзя». Слышали, наверное, да? Если главный тренер футбольного клуба «Краснодара» не стал комментировать, почему кто-то другой должен комментировать?» — заявил Сафонов-старший.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».