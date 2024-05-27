Игнашевич принял решение покинуть "Балтику" после финала Кубка России

Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть команду.

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Игнашевич уйдет из "Балтики" после финального матча Кубка России, в котором калининградцы сыграют с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, решение об уходе принял сам Игнашевич, и о нем он уже сообщил игрокам "Балтики".

По итогам чемпионата РПЛ клуб из Калининграда занял 15-е место и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге. Но в Кубке России команда сумела дойти до суперфинала.