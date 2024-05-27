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Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 стран.

Роналду установил уникальный рекорд
© Sports.ru

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.

39-летний Криштиану Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром»

Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.

Футбол
Криштиану Роналду