Роналду установил уникальный рекорд

Криштиану Роналду становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 стран.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.

39-летний Криштиану Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром»

Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.