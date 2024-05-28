Жена украинского футболиста узнала, что ее муж посещает проституток

Жена полузащитника украинского «Шахтера» Александра Зубкова Анна рассказала в своих соцсетях, что ее муж изменяет ей с проститутками.

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«Сказочка про то, что есть верные мужчины, оказалась просто сказочкой. У меня становление как личности в профессиональном плане происходит, а Сашка на куражах с дамами. Мерзко», — рассказала супруга футболиста.

Также Анна рассказала, что Зубков пообещал подарить своей любовнице кольцо, а сам просит ее вернуть деньги за серьги из той же коллекции.

Анна и Александр женаты с 2019 года.

Александр Зубков выступает за «Шахтер» с 2022 года. До этого он играл за венгерский «Ференцварош».

«Шахтер» стал чемпионом Украины минувшего сезона. Второе место заняло киевское «Динамо». Замкнул тройку сильнейших «Кривбасс».

Ранее Симона Гуалтьери, жена нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, ушла от футболиста из-за измен. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хуан Этчегойен.