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Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ, считает Наумов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность, что нападающий Артем Дзюба способен еще несколько лет играть на уровне РПЛ.

Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ, считает Наумов
© Матч ТВ

В среду «Локомотив» официально объявил об уходе 35‑летнего форварда.

— Мне кажется, Дзюба найдёт себе работу после «Локомотива». Конечно, такой зарплаты у него не будет, но в средних командах РПЛ Артём ещё может спокойно поиграть года два, — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (160 мячей), делит первое место по голам за сборную России (30). В составе «Зенита» форвард стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Футболист также защищал цвета московского «Спартака», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».

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