Дзюба еще способен играть на уровне РПЛ, считает Наумов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность, что нападающий Артем Дзюба способен еще несколько лет играть на уровне РПЛ.

© Матч ТВ

В среду «Локомотив» официально объявил об уходе 35‑летнего форварда.

— Мне кажется, Дзюба найдёт себе работу после «Локомотива». Конечно, такой зарплаты у него не будет, но в средних командах РПЛ Артём ещё может спокойно поиграть года два, — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (160 мячей), делит первое место по голам за сборную России (30). В составе «Зенита» форвард стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка. Футболист также защищал цвета московского «Спартака», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».