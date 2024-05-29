Агент рассказал о планах Дзюбы на будущее

Агент российского нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что футболист сейчас ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными клубами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Гольдман подчеркнул, что футболист чувствует себя хорошо и не планирует завершать карьеру. По словам агента, сам Дзюба считает, что может показывать высокие результаты в течение еще пары лет.

В среду, 29 мая, в московском «Локомотиве» сообщили, что Дзюба покидает клуб. В «Локомотив» Дзюба перешел в феврале 2023 года. За полтора сезона он принял участие в 39 матчах, забил 12 голов и сделал девять голевых передач.

В «Локомотиве» Дзюба также обновил личный рекорд лучшего бомбардира чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. До «Локомотива» он играл в «Зените», московском «Спартаке» и других клубах.