«Краснодар» наконец объяснил отставку Ивича

Главная загадка этого сезона РПЛ. Колонка Григория Телингатера.

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О «Краснодаре» писать тяжелее, чем о любой другой команде РПЛ. Этот частный клуб обладает особым статусом. Само собой, в плане спортивной составляющей это просто ещё одна команда, которая живёт по тем же регламентам, что и остальные. А вот на уровне концепции клуба — уникальное явление. Более того, сейчас у «Краснодара» ещё и непростое положение из-за личных проблем владельца. В такой ситуации тяжело оценивать команду, но это необходимо сделать.

Одно из главных событий всего чемпионата — отставка Ивича. Только после окончания сезона мы услышали развёрнутое объяснение от руководства клуба. Вице-президент «Краснодара» Николай Осипян высказался по видеосвязи в эфире «Коммент.Live».

«Большую роль в этом результате (второе место, которое стало рекордным для клуба. — Прим. «Чемпионата») сыграл Владимир Ивич, — начал Осипян. — Не меньшую — Мурад Олегович Мусаев. Мы благодарны обоим тренерам. С глубоким уважением относимся к той работе и тому профессионализму, которые были при Ивиче. Отправим ему комплект серебряных медалей и надеемся, что он его примет. К его профессионализму нет вопросов. С ноября по весенний отрезок при Ивиче мы были не лучшие по результатам — шли шестыми-восьмыми. Но главное и фундаментальное — не это являлось причиной смены тренера. Ни главный тренер, ни руководство не могут изменить то, что заложено основателем и президентом клуба Сергеем Николаевичем. Наш клуб будет всегда играть в атаку. Это будет 4-3-3. Многие с этим могут не соглашаться, но это наш путь. В перерыве матча с «Динамо» выходят тысячи наших мальчиков из 38 филиалов, и для нас это гордость. Нам важно, чтобы они видели игру не через страдания, как это назвал один из наших ключевых игроков. Мы уверены, что через другой футбол можно добиваться результата. Мы это демонстрируем в ЮФЛ. Вы можете сказать, что юношеский футбол — это другое, но мы так не считаем. Мы в двух возрастах идём на первом месте, а ещё в одном — на втором. В прошлом году два возраста выиграли чемпионат. Нам важно, чтобы ребята из академии видели такой же футбол и на вершине».

Во-первых, спасибо вице-президенту за объяснение. Боссы «Краснодара» слишком редко дают интервью, а нам важно понимать логику клуба. Даже если к этой логике есть вопросы. Например, забавно, что роль Мусаева во втором месте оценивается как «не меньшая». В этом чемпионате России «Краснодар» при Ивиче отыграл две трети турнира и брал в среднем 1,95 очка за матч (лучший показатель в истории клуба), а при Мусаеве — треть дистанции и 1,5 очка в среднем.

Показательно, что Осипян ушёл от ответа на вопрос, было ли больше шансов взять золото при Ивиче. Вице-президент «Краснодара» не ответил, хотя Дмитрий Шнякин максимально вежливо спросил и даже переспросил. Уклончивый ответ сводился к тому, что на указанном отрезке команда шла шестой-восьмой.

«Краснодар» проговаривает вслух, что в этой команде не тренеру решать вопросы по трансферам. Мы понимаем, что в мире это бывает устроено по-разному, но здесь — так. Хорошо, зафиксировали. Однако тут клуб определяет ещё и стиль игры и даже конкретную схему. Атакующий футбол можно показывать при разных расстановках, но основатель клуба хочет именно 4-3-3. Тут очень тонкая грань, чтобы понять, насколько вообще тренер хоть что-то решает или он является декоративной фигурой, которая просто выполняет волю начальства. Тебе дали футболистов и сказали, по какой схеме их расставить. Ну, по заменам можешь решить сам, хотя потом придётся всё объяснить в разговоре с боссом клуба.

К этому можно добавить историю о том, как Галицкий нашёл новую позицию одному из своих игроков и как говорил главному тренеру (по словам Шалимова): «Пока ты был на поле, я всё видел сверху». А ещё спорит с тренером, где находиться футболистам при угловом. Николай Писарев ещё недавно работал тренером в структуре «Краснодара» и говорил, что с нынешним составом невозможно играть в тот футбол, который хочет Галицкий. Получается тупик. Тренеры видят одно, боссы клуба — другое. Плюс есть ещё одна деталь.

Основная проблема для «Краснодара» — болельщики. Они имеют значение? Когда мы провели опрос на нашем сайте, из 18 тысяч человек 89% были против отставки Ивича. Ещё показательнее реакции болельщиков в телеграм-канале под постом об уходе тренера. Клуб на всех уровнях говорит о том, как важны болельщики — это идёт и со стороны тренера, и со стороны руководства. Тот же Осипян с гордостью говорит, что на стадионе регулярно случаются аншлаги. Разве эти люди хотели увольнения Ивича? Руководству «Краснодара» остаётся указывать на детей из академии. Хотя есть ощущение, что за них просто решили, что им нужно. Если их спросить, чего им бы больше хотелось, то наверняка они ответили бы: «Чемпионства».

«Краснодар» оказался заложником своей философии, но ещё большой вопрос в том, насколько он ей следуют. Утверждение «команда всегда будет играть в атаку» просто не работает по факту. Мы это видели при разных тренерах. И ещё наверняка увидим. В реальном мире приходится идти на компромиссы. В том числе и с мечтой. Как и в случае с идеей играть только своими воспитанниками. В этой парадигме сдерживающим фактором могла стать позиция болельщиков, но этого не происходит.

И последнее. Вице-президент приводит матч «Краснодар» — «Динамо» как пример. Такие матчи хочет видеть руководство. Никого не смущает, что в конце второго тайма команда откровенно тянула время? Особенно наглядно это было видно, когда уходил с поля Сперцян. К нему нет претензий, как и к Батчи, который максимально растягивал замену. Но вот что получается: играть на удержание нельзя, а вот так удерживать счёт — можно. И это даже будет примером матча, на который ориентируется руководство. Нет ли тут нестыковки на уровне концепции клуба?