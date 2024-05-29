Жоаозиньо оценил переход Сафонова в ПСЖ

Трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» принесет пользу российскому футболу, заявил «Матч ТВ» экс‑полузащитник краснодарской команды Жоаозиньо.

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Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

— Слышал, что Матвей может перейти в «ПСЖ». Это будет очень большим плюсом для российского футбола, школы «Краснодара». В этом клубе он будет расти. Галицкий — молодец, что он построил такую академию, которая позволяет футболистам расти.

— Было ли видно по дебютным матчам Матвея, что из него вырастет крутой вратарь?

— Да, уровень был виден. Но тогда не хватало опыта. Сейчас он набрался его. Вижу, как вырос Эдик Сперцян, Саша Черников, они большие молодцы. Очень здорово играют, — сказал Жоаозиньо «Матч ТВ».

Сафонов в сезоне‑2023/24 провел за «Краснодар» 30 матчей в МИР РПЛ, 11 раз сыграл «на ноль».