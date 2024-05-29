Жоаозиньо оценил переход Сафонова в ПСЖ

Жоаозиньо считает, что переход Сафонова в «ПСЖ» будет большим плюсом для российского футбола
Трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» принесет пользу российскому футболу, заявил «Матч ТВ» экс‑полузащитник краснодарской команды Жоаозиньо.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
— Слышал, что Матвей может перейти в «ПСЖ». Это будет очень большим плюсом для российского футбола, школы «Краснодара». В этом клубе он будет расти. Галицкий — молодец, что он построил такую академию, которая позволяет футболистам расти.
— Было ли видно по дебютным матчам Матвея, что из него вырастет крутой вратарь?
— Да, уровень был виден. Но тогда не хватало опыта. Сейчас он набрался его. Вижу, как вырос Эдик Сперцян, Саша Черников, они большие молодцы. Очень здорово играют, — сказал Жоаозиньо «Матч ТВ».
Сафонов в сезоне‑2023/24 провел за «Краснодар» 30 матчей в МИР РПЛ, 11 раз сыграл «на ноль».