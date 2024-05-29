Стало известно, кто интересуется Дзюбой

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, к форварду проявляют интерес подмосковные «Химки», «Пари НН» и один неназванный клуб чемпионата России. Отмечается, что 35-летний футболист готов к переезду в Нижний Новгород, если команда сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей против тульского «Арсенала».

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».