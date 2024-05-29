В РФС ответили на вопрос о сроке нового контракта Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о длительности возможного нового контракта с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

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«Мы рассуждаем определенными циклами, а он минимум двухлетний – вне зависимости от того, отстранены мы или нет. Мы живем в цикле международных соревнований. Минимум 2 года, дальше 4 года, и так далее. Будем обсуждать. Получается ли так, что контракт Карпина будет сроком минимум на два года? Категориями год, полтора года или три рассуждать неправильно. Команду нужно готовить к чему-то. Цикл двухлетний на уровне сборной. Контракт должен быть кратен двухлетнему циклу», — приводит слова Митрофонова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и Ростова. 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.