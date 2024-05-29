Стало известно о желании «Марселя» подписать Чалова

Руководство французского «Марселя» намерено подписать нападающего сборной России и московского ЦСКА Федора Чалова в ближайшее трансферное окно. Об этом стало известно порталу Transfermarkt.

По информации источника, ведутся переговоры с ЦСКА о трансфере 26-летнего футболиста. Брат Чалова также заявил, что форвард покинет армейцев летом.

Ранее Чалов поделился мнением о выступлении российских игроков в зарубежных клубах. Он заявил, что соотечественники рекомендуют ему уезжать в Европу.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Он продлил контракт с армейцами до конца сезона-2024/2025 в апреле этого года.