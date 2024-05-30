Форвард Ильин прокомментировал свой уход из «Ахмата»

Нападающий Владимир Ильин, который покинул «Ахмат» в связи с истечением срока действия контракта, объяснил свой уход из грозненской команды.

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«Расстались с «Ахматом» на очень хорошей ноте, сегодня прощался с командой. С руководством попрощались чуть раньше, тоже тепло расстались. Итог двух лет выступления за «Ахмат» хороший, возвращался в Грозный как домой, знал, куда иду. Президент клуба, когда я приходил в 2022 году, сказал, что я вернулся в родные пенаты. Желаю клубу удачи в дальнейшем», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

32-летний Ильин выступал за «Ахмат с 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.