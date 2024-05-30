В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения о пьяном дебоше футболисток

ЖФК «Крылья Советов» проведет внутреннюю проверку после инцидента с четырьмя футболистками команды, сообщает пресс‑служба клуба.

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По информации Telegram‑канала Baza, 26 мая спортсменок сняли с поезда, когда они возвращались из Москвы в Самару после матча с «Чертаново». Сообщается, что четыре футболистки самарского клуба Алена Андреева, Мария Дурнова, София Иванова и Маргарита Медведь в состоянии алкогольного опьянения устроили ссору с другими пассажирами. При этом, сотрудники полиции не стали составлять на спортсменок протоколов об административном правонарушении, освидетельствование девушек также не проводилось.