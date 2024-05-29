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Четырех футболисток «Крыльев Советов» сняли с поезда по пути в Самару

Четырех футболисток женского ФК «Крылья Советов» сняли с поезда, который следовал из Москвы в Самару, за дебош в вагоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде
© ЖФК «Крылья Советов»

Инцидент произошел 26 мая, когда спортсменки возвращались домой после матча с «Чертаново». По словам очевидцев, одна из футболисток перебрала с алкоголем и начала кричать и ругаться с другими пассажирами. О ситуации сообщили проводнице, а та начальнику поезда. В результате спортсменок сняли с поезда на станции Рузаевка, куда были вызваны полицейские.

При этом у самих футболисток другая версия произошедшего.

«По словам одной из них, Алена Андреева немного выпила и ей стало плохо: у нее скрутило живот и заболела голова. После этого к ней в купе на помощь пришли другие спортсменки. Из-за этого там стало шумно и другим пассажирам показалось, что они дебоширят. Мужчина с соседнего купе начал жаловаться, и футболистки "не выдержали и нагрубили ему". После этого четырех спортсменок ссадили с поезда», — говорится в тексте.

По данным Baza, с поезда сняли Алену Андрееву, Марию Дурнову, Софию Иванову и Маргариту Медведь. Отмечается, что никаких протоколов на них не оформили, просто отпустив после того, как поезд уехал. Медицинское освидетельствование футболисток также не проводилось.

Футбол
София Иванова
Алена Андреева
Крылья Советов
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