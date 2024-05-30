АПЛ на своей официальной странице разместила пост об Аршавине

Пресс-служба АПЛ в официальном аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост о бывшем игроке лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.

«Вы помните Андрея Аршавина. Он забил четыре гола в одном поединке. Это последний футболист «Арсенала», который смог сделать это в АПЛ», — говорится в сообщении.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

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В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

В завершившемся сезона чемпионата Англии «Арсенал» занял второе место, набрав 89 очков. Победителем турнира стал «Манчестер Сити», опередив «Арсенал» на два балла. Замкнул тройку сильнейших «Ливерпуль» (82).