Агент Лесового сообщил, что футболист вернется в «Динамо»

Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового, заявил «Матч ТВ», что игрок точно вернется в российский клуб после аренды в «Маккаби» из Хайфы.

© Матч ТВ

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров говорил «Матч ТВ», что существует много разных сценариев относительно будущего Лесового, так как у израильского клуба есть право выкупа. «Маккаби» арендовал игрока до конца сезона.

— Лесовой снова станет игроком московского «Динамо». Я не знаю, хочет ли он этого. У него действующий контракт с «Динамо». Вопрос не в том, хочешь или нет. Это прописано в контракте. Полагаю, каждый игрок хочет быть игроком московского «Динамо»! Лучший клуб, — сказал Гринберг «Матч ТВ».

Лесовой провел за «Динамо» в общей сложности 76 матчей, забил пять мячей и отдал девять голевых передач.