РФС реализовал свыше 30 тысяч билетов на Суперфинал Кубка России
Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин сообщил, что Российский футбольный союз реализовал более 30 тысяч билетов на решающий матч Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика».
«На данный момент реализовано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, ведь мы раскрыли ещё не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков», — приводит слова Терёшина «РИА Новости Спорт».
Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 2 июня. Игру примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. «Балтика» на пути к Суперфиналу турнира выбила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ оказался сильнее ЦСКА.