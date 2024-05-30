Гасилин: Латышонок не всесильный, Суперфинал будет легким для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что петербургский клуб одержит уверенную победу над калининградской «Балтикой» в Суперфинале FONBET Кубка России.

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Игра пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск. «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России как победитель Пути РПЛ, «Балтика» — победитель Пути регионов.