Гасилин: Латышонок не всесильный, Суперфинал будет легким для «Зенита»

«Латышонок не всесильный, Суперфинал Кубка России будет легким для «Зенита» — Гасилин
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что петербургский клуб одержит уверенную победу над калининградской «Балтикой» в Суперфинале FONBET Кубка России.
Игра пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск. «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России как победитель Пути РПЛ, «Балтика» — победитель Пути регионов.
— Предполагаю, что финал будет достаточно легким для «Зенита». Мы увидим не то что разгром, но полное доминирование команды Семака. Думаю, «Балтика» не сможет так долго отстаивать, как это было в игре с «Ростовом». Мы помним, сколько моментов было у ростовской команды и у «Спартака» в играх с «Балтикой». Наверное, Латышонок все‑таки не всесильный, игроки «Зенита» пару мячей ему должны забить, — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».