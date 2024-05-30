Французский журналист сомневается в уровне Сафонова

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, как во Франции относятся к переходу голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — приводит слова Леклера «Спорт-Экспресс».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» подпишет контракт с Сафоновым в июне. Срок его дейсвия составит пять лет. «ПСЖ» заплатит «Краснодару» 18 миллионов евро, а также выплатит бонус в размере двух миллионов евро, если россиянин сыграет 30 матчей.

В 30 матчах этого сезона Сафонов пропустил 27 голов и 11 раз сыграл на ноль.