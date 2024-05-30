Гарре ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита»

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос об интересе к себе со сторон «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что футболистом интересуются петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Сам Гарре признавался, что минувшей зимой у него было одно конкретное предложение из РПЛ.

— А интерес от «Зенита» к тебе был?

— Не знаю, насколько это правда, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в РПЛ, набрав в 30 матчах 41 очко. В ходе осенней части сезона волжане шли в группе лидеров, на отрезке с 7-го по 13-й тур удерживая за собой место в тройке призёров чемпионата.