Семин не поддержал отставку Гончаренко с поста тренера «Урала»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не видит логики в отставке Виктора Гончаренко с поста наставника екатеринбургского «Урала», передает «Спорт-Экспресс».

«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — сказал Семин.

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25 «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно.

Ответная игра состоится в Жигулевске 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Кристалл» в 15:00 по московскому времени.