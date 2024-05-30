Ташуев заявил, что готов провести переговоры с «Уралом»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев выразил готовность провести переговоры о работе в «Урале».

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Сегодня, 30 мая, Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Урала» после проигрыша тольяттинскому «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за сохранение прописки в РПЛ.

«Было бы мне интересно возглавить «Урал»? Я много лет близко знаком с президентом клуба Ивановым. Часто друг против друга играли, мы знакомы, общаемся. Если он позвонит, то я с ним с удовольствием пообщаюсь. Это его решение», — приводит слова Ташуева legalbet.

Ответная игра между «Акроном» и «Уралом» пройдет в Жигулевске 1 июня и начнется в 15:00 по московскому времени. Екатеринбуржцев к игре будет готовить Евгений Аверьянов.