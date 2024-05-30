Компани рассказал, как при нем должна играть «Бавария»

Новый главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о желаемых игровых характеристиках команды.

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«Я вырос на улицах Брюсселя, в академии «Андерлехта». Мы должны быть командой. Я хочу, чтобы у моих игроков была смелость, хочу, чтобы мы были агрессивными. Я хочу, чтобы мы играли подобно моему характеру. Мы хотим, чтобы это продолжалось на протяжении всех игр», — приводит слова Компани аккаунт «Баварии» в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Бавария» объявила о назначении Венсана Компани на пост главного тренера вчера, 29 мая. Ранее он возглавлял английский «Бёрнли». Под его руководством команда заняла предпоследнее, 19-е место в сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги, набрав 24 очка, и покинула турнир.