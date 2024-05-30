Овечкин о сезоне РПЛ: была обида за «Динамо»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!» рассказал, что смотрел матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московское «Динамо» упустило шанс на чемпионство.

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«Очень переживал, жалко то, что не выиграли. Была обида такая за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт, будем надеяться на следующий год», — сказал Овечкин.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.